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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlar sıcakta soluğu yeşil alanlarda aldı

İHA

Vatandaşlar sıcakta soluğu yeşil alanlarda aldı

Eskişehir’de sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar, yeşil alanlara masa ve sandalye atarak vakit geçirdi.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Eskişehir’de de güneşli günler etkisini göstermeye devam ediyor. Hafta sonu sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar da, tatilin tadını Porsuk Nehri kenarında çıkarıyor. Nehir kenarına masa ve sandalyeleri ile gelen Eskişehirliler, doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiyor. Ayrıca vatandaşlar otururken sosyal mesafe kurallarına dikkat ederken, manzaranın da keyfini sürüyor.

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