Eskişehir’de sıcak hava yerini yağmura bıraktı

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Eskişehir’de uzun zamandan sonra gelen yağmur yağışı ile birlikte havalar serinlerken nem oranın da arttı.

Eskişehir’de dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı, uzun süre sonra havanın serinlemesine yol açtı. Haftasonu akşamı dışarıya çıkan vatandaşlar, porsuk kenarlarından yağan yağmur ile serin havanın keyfini çıkardı. Eskişehir’de hava sıcaklıkları uzun zamandır 30 derecenin üzerinde seyrederken, yağmurlu havanın etkisiyle yerini serin bir havaya bıraktı. Ayrıca yağmur yağışı ile birlikte Eskişehir’deki nem oranı da artarken, sıcaklıkların salı gününe kadar Eskişehir’de 30 derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

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