Aşı ile rahim ağzı kanserinden korunmak mümkün

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yusuf Öztürk, rahim ağzı kanserinden korunmak için 914 yaşları arasında çocuklara HPV aşısı yaptırılması gerektiğini belirtti.

Serviks yani rahim ağzı kanserlerinin dünyada kadınlarda en çok görülen 4’üncü kanser tipi ve aynı zamanda yüzde 100 önlenebilen tek kanser türü olduğunun altını çizen Öztürk, "Erken tanı bu kanser türünde de yaşamsal önem taşıyor. Bu nedenle, kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testi yaptırmak gerekiyor"dedi.

Rahim ağzı kanserinin belirtileri hakkında konuşan Op. Dr. Öztürk, “İlişki sonrasında rahim ağzından anormal bir kanama, kanlı akıntı, kasık ağrısı, kötü kokulu akıntı, o alanda bir kitle hissi, bel ve karın ağrısı bunlardan bazılarıdır” şeklinde konuştu.

Rahim ağzı kanserinin yüzde yüz sebebi bilinen bir kanser tipi olduğunu belirten Öztürk, bunun Human Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonu olduğunu aktardı. Rahim ağzı kanserine karşı alınabilecek en önemli tedbirin ise; HPV aşısı olduğunu belirten Dr. Öztürk, “Rahim ağzı kanseri aşısı ailelerin kız çocuklarına verebilecekleri en önemli miras, çünkü bu aşıyı yaptırdıklarında çocuklarını HPV enfeksiyonuna ve onun neden olduğu rahim ağzı kanserlerine karşı korumuş olacaklar” şeklinde konuştu.

HPV aşısının, virüsün yol açtığı kanserlerden korunmada güvenli ve etkili bir yol olduğunu kaydeden Öztürk, “Tüm erkek ve kızlara üç doz HPV aşısı yaptırmalarını öneriliyor. Eğer daha önce aşı yapılmadıysa, erkekler için 21 yaşına kadar, kadınlar için ise her yaşta HPV aşısı yapılabiliyor. İdeali kişinin bu virüs ile hiç karşılaşmadan aşı olmasıdır. HPV aşısı yapılmış olsa bile yine de düzenli aralıklarla Pap Smear Testi yapılması önerilmektedir” dedi.

HPV enfeksiyonu toplumda sık görülen bir enfeksiyon olduğunu kaydeden Dr. Öztürk, "HPV virüsü kapıldıktan sonra 1 yıl içinde yüzde 70, 2 yıl içinde yüzde yüzde 90 vücuttan temizlenmekte ancak yüzde 10'luk bir kesimde kronikleşmekte yani rahim ağzında varlığını devam ettirmektedir. Sonucunda 810 yıl gibi bir zaman zarfında kansere dönüşüm başlıyor. Bu sebeple 2030 yaş arasında 3 yılda 1 smear testi ile, 30 yaşından sonra smear testi ile HPV testinin beraber yapılması gerekiyor. HPV testi negatif ise 5 yılda 1 smear testi yeterli denir. HPV pozitif ise de tipi önemlidir, yüksek riskli grupta ise; hasta izlenir, bu süreçte kişi bağışıklık sistemini güçlü tutmaya özen göstermelidir özellikle sigara kullanıyorsa bırakmalıdır” diye konuştu.

Sigara içilmesi, bazı doğum kontrol hapları, fazla doğum yapılması, lifli gıdalar tüketmemek, erken yaşta cinsel ilişki, çok partnerli ilişki gibi risk faktörlerinin rahim ağzı kanserlerinde etkili olabildiğine değinen Dr. Yusuf Öztürk, sağlıklı bir yaşam tarzı, doğru ve dengeli beslenme, düzenli uyku ve sporun bu anlamda önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.