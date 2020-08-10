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Eskişehir’de tedbirsiz gece kalabalıkları

İHA

Eskişehir'in gece kalabalıklarında maske ve sosyal mesafenin göz ardı edildiği görüntüler endişe uyandırıyor.

Eskişehir’de tedbirsiz gece kalabalıkları

Eskişehir’in gece kalabalıklarında maske ve sosyal mesafenin göz ardı edildiği görüntüler endişe uyandırıyor.
Yaz ayları ile birlikte kentin bazı bölgelerinde gece hareketliliği artarken, kalabalıklar ilerleyen saatlere kadar eğlence mekanlarını dolduruyor. Genelde hafta sonları oldukça kalabalık geçen Eskişehir’in Barlar sokağında, Korona virüs (COVİD19)’a karşı tedbirler pek dikkate alınmıyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan bu kalabalık gruplar, hafta sonu eğlencesi için geldikleri Barlar sokağın hareketli ortamında maska takma ve sosyal mesafe gibi tedbirleri unutuyorlar. Gençlerin bazılarının maske takmadığı, çoğunluğun ise sosyal mesafeye pek de aldırış etmediği gözleniyor. Fotoğraf karelerine yansıyan bu görüntüler Korona virüsün yayılması konusunda endişe uyandırıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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