Dikkat, her maske korona virüsten korumayabilir ‘Maske modası’ virüse yakalamanıza neden olabilir

Dünyayı etkisi altında alan korona virüsten korunmak için dünyanın birçok ülkesinde maske takma zorunluluğu getirilirken, piyasada bulunan her maskenin virüse karşı etkili olmadığı açıklandı.

Dünyada korona virüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. İçinde Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerde virüs nedeniyle kişisel hijyen, sosyal mesafenin yanı sıra maske takma zorunluluğu da getirdi. Maskelerin insanları yaklaşık yüzde 95 oranında virüsten koruyabildiği belirtiliyor. Diğer yandan bazı vatandaşlar, artık desenli kumaş maskeler kullanıyor. Düğünler, özel programlar, partiler için üretilen farklı ve özel maskeler bu süreçte büyük ilgili görüyor. Ancak bu maskelerin virüse karşı ne kadar koruyucu olduğu tartışılıyor.

Amerika Birleşik Devletileri’ndeki (ABD) Duke Üniversitesinden bir araştırmacı grubu, piyasada bulunan her maskenin Covid19’e karşı koruyucu olmadığını belirtti. Geçtiğimiz hafta raporunu açıklanan Duke Üniversitesi ekibi, araştırma sırasında N95 maskesinin yanı sıra 13 çeşit maske üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ayrıca ekip, denemeye alınan toplam 14 çeşit maskenin her birini siyah bir kutunun içinde lazer ve kamera desteğiyle 10 kez denemeden geçirdikleri bilgisine de raporda yer verdi.



“Korunmak için maske kullanmak zorundayız”

Duke Üniversitesi ekibinin yaptığı araştırma sonucunda, “İnsandan insana görünmeyen damlacıklar çoğunlukla hapşırdığında, öksürdüğünde, şarkı söylediğinde, bağırdığında ve konuştuğunda geçer. Bu korona virüs de görünmeyen damlacıklar yolu ile en çok yayılıyor. Yüzde 40 oranında vatandaşlar dışarıda gezerken bu damlacıklardan virüse yakalandı, ancak onlar bunun farkında bile değil. Bu nedenle hem kendini hem de taşıyıcı olmamak için herkesin maske kullanmak zorunluluğu var” uyarısında bulunuldu.

Araştırma grubunun başkanı olan Eric Westman maske kullanımı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes maske kullanırsa, korona virüsün insan damlacıklarından bulaşma oranı yüzde 99 oranında durdurulabilir. Aşılar veya virüse karşı ilaçlar ortaya çıkmadan önce kendinizi ancak bu şekilde koruyabilirsiniz” dedi.



“Her maske bizi koruyamaz”

Araştırmacılar tarafından maskeler hakkında yapılan açıklamada, “Kapaksız N95 maskesi hala korona virüse karşı en koruyucu maskedir. Ancak bunlar genellikle sağlık çalışanları ve doktorların kullanması daha doğrudur. Ayrıca 3 katmanlı cerrahi maskesi ve el yapımı pamuklu bez maske de koronayı önlemede çok etkilidir. Ancak koşucuların kullandığı maskeler görünmeyen damlacıkların engelleyemediği için bunlar kullanmamak iyidir. Sıradan bir bez, mendil veya örme maskeleri de koronaya karşı koruyamıyor” denildi.

Araştırma ekibinden Martin Fischer ise şunları söyledi:

"Hepimiz maske takmaya değer veriyoruz. Ama sıradan bir maske değil, sadece etkili olan maskeler takılsın. Diğer maskeleri takmalısın. Üç katmanlı cerrahi maske ve ev yapımı pamuklu bez maske koronayı önlemede oldukça etkilidir. Maske yapan kuruluşlar veya şirketler artık bu etkinliği test etmeli. Herkese faydalı olacak maskeler üretilmesi ve kullanılmalı.”

