Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu kurumların birlikteliğiyle kışa hazırlanıyor Yalıtım çalışmaları ile öğrenciler kışın sıcak, yazın serin eğitim ortamlarına kavuşacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu, kurumların desteği ile başlatılan tadilatla kışın sıcak, yazın serin eğitim ortamlarına kavuşacak.

Eğitimöğretime açıldığı 1998 yılından beri kış aylarındaki soğuk havalarda ısınma sıkıntısı yaşanan okul binasında yalıtım çalışmaları başlatıldı. Girişimleri ile binada başlayan tadilat çalışmaları hakkında bilgi veren Okul Müdiresi Belkıs Dere, eğitim kalitesinin yükseltilmesinde fiziksel yapının da önemli olduğuna inandıklarını belirtti. Dere, "Öğrencilerimizi dış yalıtımla kışın sıcak, yazın serin eğitim ortamlarına kavuşturmayı hedefliyoruz. 20182019 eğitimöğretim döneminde okulumuzun iç mekanlarını yenileme çalışmalarını bitirdikten sonra bu dönemde de dış yalıtımı bitirerek öğrencilerimizi, içten dışa her köşesi yenilenmiş bir okula kavuşturacağız. Bu süreçte katkılarından dolayı Seyitgazi Kaymakamlığına, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Seyitgazi Belediyesine, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Muhtarlar Derneği Başkanı Erhan Erdem'e ve firmalarımıza teşekkür ediyoruz" diye belirtti

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