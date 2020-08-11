Eskişehirspor’da altyapı hareketliliği

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da 'fabrika' adıyla yeniden faaliyete geçen futbol okullarındaki ilk antrenman yapıldı.

Türk futboluna önemli sporcular kazandıran Eskişehirspor, altyapı çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda 615 yaş grupları için düzenlenen futbol okullarına kaydolan genç sporcular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde ilk idmana çıktı. SiyahKırmızılı genç sporcular, pandemi nedeniyle alınan geniş tedbirler kapsamında çalıştı.

Öte yandan futbol okuluna kaydolmak isteyen 615 yaş grubundaki gençler, velileri ile birlikte sağlık raporu, 1 adet vesikalık fotoğraf ve veli kimlik fotokopisi ile birlikte Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne gelerek kaydolabilecekler.

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