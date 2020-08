Eskişehir'de faytonculuk geleneğini sürdüren Hilmi Çakmakçı, sahip olduğu 'Pamuk' ve 'Gümüş' isimli atlarını her gün şampuanla yıkayıp yelelerini tarayarak misafirlerine nostaljik turlar için hazırlıyor. Çalışırken bazı insanların ortalıkta dolaştırılan bakımsız atları görüp kendisine tepki göstermesine üzülen Hilmi Çakmakçı, "İkisi de benim evladım gibi, her türlü tehlikeden, hastalıktan sakınırım, gerekirse boğazımdan kısar onları doyururum” dedi.

Eskişehir’de faytonuyla misafirlerine keyifli turlar attıran Hilmi Çakmakçı, yaklaşık elli yıldır atlarla haşır neşir oluyor. TCDD’den emekli olan Çakmakçı emeklilik hayatını faytonculuk yaparak değerlendiriyor. Bu işte Eskişehir’in en eskisi olduğunu, atlarla ilgili bilgisi konusunda da iddialı olduğunu anlatan Çakmakçı, her gün atları 5 yaşındaki Pamuk ve 9 yaşındaki Gümüş isimli atlarını şampuanla yıkayarak ve özenle yelelerini taradığını anlattı. Eskilerde hayli yaygın olan faytonla seyahatin artık nostaljik turlarla devam ettiğini ve kentte kendisinden başka bu işle ilgilenen az sayıda arkadaşı olduğunu anlatan Hilmi Çakmakçı, kenti gezmeye gelenlere hizmet ettiklerini belirtti. Her sabah atlarını hazırlayıp faytonunu temizleyerek durakta müşteri beklediğini söyleyen Çakmakçı, "Uzun ve kısa olmak üzere iki ayrı güzergâhta hizmet veriyoruz. Uzun turlar içen 50, kısa için de 25 lira ücret alıyoruz" dedi.



“Atlarımı çok seviyorum”

Atları çalıştırdığı için zaman zaman tepki gördüğünü ve bundan dolayı çok incindiğini dile getiriyor tecrübeli faytoncu Hilmi Çakmakçı, atlara özel bir ilgisi olduğu için işini severek yaptığını belirtti. Çakmakçı “İkisi de benim evladım gibi, her türlü tehlikeden, hastalıktan sakınırım onları. Her sabah özel şampuanla yıkarım güzelce, yelelerini tararım. Nallarını kontrol eder, değişecek olanı kendim değiştiririm. Bazı insanlar ortalıkta dolaştırılan bakımsız atları görüp bize tepki göstermesinler lütfen. Gerekirse Pamuk ve Gümüş için boğazımdan kısar onları doyururum” dedi.

