Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu

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ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 520 adet sarılmış sigara, 76 adet sigara sarma kağıdı, 93 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 800 adet boş makaron, 62 kilo nargile kömürü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-08-12 10:25:44



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