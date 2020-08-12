Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu

DHA

Eskişehir´de kaçak tütün ve sigara operasyonu


ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR´de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara, sigara sarma kağıdı ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen şüphelileri takibe aldı. Savcılık talimatıyla 2 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramalarda; 10 bin 520 adet sarılmış sigara, 76 adet sigara sarma kağıdı, 93 kilo çeşitli markalarda bandrolsüz tütün, 800 adet boş makaron, 62 kilo nargile kömürü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-12 10:25:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor
YEREL HABERLER Eskişehirliler açık havada yogayı çok seviyor
Eskişehir Sağlık Sen Şubesi'den açıklama
YEREL HABERLER Eskişehir Sağlık Sen Şubesi'den açıklama
Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu
YEREL HABERLER Evi yanan sağlık emekçisi yeni evine kavuştu
ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Cankül, sağlıklı pişirme tüyoları verdi
YEREL HABERLER ESOGÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Cankül, sağlıklı ...
Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü Neden maske takmadığı sorulan çocuk, “Bisiklet sürenlere zorunlu değil diyorlar” Eskişehir’de Korona virüs denetimleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Maske takmayan ufaklığın yanıtı güldürdü Neden maske ...
Eskişehir'de koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Eskişehir'de koronavirüs denetimi
Şampuanla yıkanan atlar misafirlerini bekliyor Tecrübeli faytoncu 'Pamuk' ve 'Gümüş' isimli atlarını her gün şampuanla yıkayıp yelelerini tarayarak misafirlerine nostaljik turlar için hazırlıyor İnsanların ortalıkta dolaştırılan bakımsız atları görüp kendisine tepki göstermesine üzülen Hilmi Çakmakçı, "İkisi de benim evladım gibi, her türlü tehlikeden, hastalıktan sakınırım, gerekirse boğazımdan kısar onları doyururum”
YEREL HABERLER Şampuanla yıkanan atlar misafirlerini ...
Eskişehirspor’da altyapı hareketliliği
YEREL HABERLER Eskişehirspor’da altyapı hareketliliği
Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu kurumların birlikteliğiyle kışa hazırlanıyor Yalıtım çalışmaları ile öğrenciler kışın sıcak, yazın serin eğitim ortamlarına kavuşacak
YEREL HABERLER Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu kurumların ...
Dikkat, her maske korona virüsten korumayabilir ‘Maske modası’ virüse yakalamanıza neden olabilir
YEREL HABERLER Dikkat, her maske korona virüsten ...
(Özel) Atın tekmesiyle yaralanan sevimli dostuna baba şefkati ile bakıyor Hayvanseverden örnek davranış İyileşme sürecinde Ulucan ile beraber yatıp beraber kalkan Altuğ Ulucan; "Röntgeninde 6 kırık tespit edildi ve Çakır’ın sağ omzuna platin takıldı" "Kucağımdan hiç inmedi ve beraber iyileşeceğiz diye uğraşıyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) Atın tekmesiyle yaralanan sevimli dostuna baba ...
KOM, sahte içkileri piyasaya sürülmeden ele geçirdi Eskişehir'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER KOM, sahte içkileri piyasaya sürülmeden ele ...
Eskişehir'de etil alkol operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de etil alkol operasyonu
Ara sokaklardaki hatalı parklar itfaiye araçlarına engel oluyor Ekipler 'Kuyuya kedi düştü' ihbarına ulaşmak için alternatif güzergah kullanmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Ara sokaklardaki hatalı parklar itfaiye araçlarına ...
Hafta sonunu doğa içinde geçirdiler
YEREL HABERLER Hafta sonunu doğa içinde geçirdiler
Tüketiciler mahkemeden önce arabulucuya gidecek
YEREL HABERLER Tüketiciler mahkemeden önce arabulucuya gidecek
Bakan Yardımcısı Dr. Çam, “Tercihim Eskişehir” platformunda aday öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Dr. Çam, “Tercihim Eskişehir” ...
Cadde ortasında yol ortasında park edilen otomobil trafiği felç etti
YEREL HABERLER Cadde ortasında yol ortasında park edilen otomobil ...
Temizlemek isterken telefonunuzdan olmayın Uzmanlar telefon temizliği konusunda uyardı
YEREL HABERLER Temizlemek isterken telefonunuzdan olmayın Uzmanlar ...
Türkmen Dağı eteğindeki mahalle yıllardır susuzluk çekiyor
YEREL HABERLER Türkmen Dağı eteğindeki mahalle yıllardır susuzluk ...
Rektör Erdal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Rektör Erdal'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor
Atölye Odunpazarı çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Atölye Odunpazarı çalışmalarına başladı
Eskişehirspor top başı yapıyor Kırmızı Siyahlılarda yeni sezon hazırlıkları 15 Ağustos’ta başlıyor
YEREL HABERLER Eskişehirspor top başı yapıyor Kırmızı Siyahlılarda ...
Eskişehir'de sosyal mesafesiz, maskesiz asker uğurlaması
YEREL HABERLER Eskişehir'de sosyal mesafesiz, maskesiz asker ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X