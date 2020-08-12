Eskişehirli şair Hamza Altıntaş’ın ‘Onuncu köyde yaşıyorum’ isimli ilk şiir kitabı yayınlandı.

Altıntaş; küçük yaşta köyünde hem okuluna gittiğini hem de köyünün merasında koyun kuzu güdüp sürekli kitap okuduğunu anlattı. Küçük yaşta yazmaya başladığı şiirlerinin hepsinde devletine, yaşadığı topraklarına bağlılığını ifade ettiğini belirten Şair Hamza Altıntaş yayınlanan şiir kitabı ile yaptığı açıklamada, ‘’Pek çok yerli ve yabancı klasiklerle birlikte halk şairlerimizin bütün şiirlerini okudum. Şiirlerimde; Yunus Emre, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu gibi tasavvuf ve halk şairlerinden etkilendim. Bir şiir üzerinde günlerce, aylarca, bazen de daha uzun süre yazmaya çalıştığım anlar oluyor. Her başlangıcımda o duygu birikimini yakalamak için uğraşıyorum. Yazdığım şiirin çizdiği çizgiye göre, o andaki duygularım beni yeni yolculuklara yelken açıyor’’ dedi.

Şair Altıntaş, ‘’ Ben şiire, bir çocuk gibi bakarım. Konu seçiminde hiç zorluk çekmem. Şiirlerim, genellikle halk şiiri geleneğine yaslanır. Şiirle yakından ilgilendiğim için yaşamı daha çok tanırım. Eskişehir’imizle ilgili destansı şiirlerimle, okurlarım duygulanır ve şiirlerimde Eskişehir’in bütün özelliklerini nakış nakış işledim. Şiirlerimde, 11’li hece ölçüsünü tercih ettim. Şiir kitabım; 156 sayfa olup, 65 şiirim bulunmaktadır’’ dedi.

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