Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy görevine başladı.
Atasoy, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki görevinden Temmuz ayındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı. Albay Atasoy, Eskişehir'e gelerek görevine başladı.
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