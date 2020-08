Ödemden kurtulmak için bu uyarılara kulak verin Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toroman; “Kış aylarında 2 litre su tüketiyorsak, şu anda 1 litre daha eklemekte fayda var” “Fazla tuzlu tüketmek de ödemin başlıca sebeplerinden bir tanesi”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, vücuttaki ödemin nasıl atılması gerektiği ve tüketilmesi gereken gıdalar hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaz aylarında meydana gelen sıcak hava ile birlikte vücutta ödem tutma oranı da artıyor. Yeteri kadar su tüketilmemesinin yanında fazla tuzlu ve karbonlu gıdalar tüketmek, ödemin baş sebepleri olarak ortaya çıkıyor. Vücudun ödem tutmaması için yapılması ve tüketilmesi gereken gıdalardan bahseden Uzman Diyetisyen Şenarslan, önemli açıklamalarda bulundu. Ödem oluşmasının birçok sebebinin olduğunu ifade eden Şenarslan, “Ödem vücuttaki sıvıların dokuların arasında birikmesiyle oluşup, bizim şiş hissetmemizi sağlayan bir süreçtir. Ödemin oluşmasının birçok sebebi vardır. Genellikle, yeteri kadar su içmediğimiz zaman karşılaştığımızı düşünürüz ama işin gerçeği böyle değildir. Yeteri kadar su tüketmemenin yanında fazla tuzlu tüketmek, fazla karbonlu ve şeker ile tüketmekle birlikte ödem de şekillenmeye başlıyor. Kullandığımız kortizon ilaçları, uyku kalitesi, stres, yeteri kadar hareket edememek ile birlikte ödem kaçınılmaz oluyor” dedi.



“Ev yoğurdu da bizim için çok önemlidir”

Ödemle karşılaşmamak için bazı besinler ile birlikte yaşam tarzında da bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan, ev yoğurdunun da öneminden bahsederek, “Kayısı tüketimi potasyum miktarı bakımdan zengin olduğu için, potasyum sodyum dengesini sağlayarak vücuttaki su tutumunu azaltır ve ödem atmamızda yardımcı olur. Bir diğer besin ise muzdur potasyum zenginliği açısından. O da sodyumun birazcık daha seviyesini azaltarak vücuttan su tutumunu azaltmada yardımcıdır. Koyu yeşil** yapraklı sebzeler de bizim için çok önemlidir. Çünkü su içerikleri çok zengindir. Su içerikleri fazla olduğu için de bağırsaklarımızın çalışmasını ve bu şekilde vücuttaki sıvı atılımı sağlar. Bunlardan özellikle limon ve maydanozu kahvaltılara tüketebiliriz. Şu anda tam zamanı olan yeşil kabağı her türlü tüketmekte fayda var. İster çiğ, ister fırında, istenirse yemek formatında her şekilde tüketebiliriz. Ev yoğurdu da bizim için çok önemlidir. Probiyotik etkisi olduğu için bağırsaklarımızın temizlenmesi ile birlikte hem bağırsak sağlığımızı destekler, böylelikle de sıvı atılımına yardımcı olacaktır bizim için” diye konuştu.



“Kış aylarında 2 litre su tüketiyorsak, şu anda 1 litre daha eklemekte fayda var”

Sıcak havalarda vatandaşların tükettikleri su miktarlarının arttırılması gerektiğini söyleyen Uzman Doktor Mine Şenarslan Toroman, “Benim en sevdiklerim arasında olmazsa olmazım ananas. Hem kilo vermeye yardımcı olur, hem de içindeki bromelain enzimi sayesinde bağırsaklarımızı çalıştırarak lif içeriğinden zengin olduğu için de vücuttaki ödemi atmakta da çok yardımcı olur. Mutlaka öğünlere eklemekte fayda vardır. Tabi koyu yeşil yapraklı sebzelerde kabak ve maydanoz dedik ama kuşkonmaz, bamya bunların tam mevsimi ve bunları tüketebiliriz. Kuşkonmaz çok fazla kültürümüzde yok ama et yemeklerinin yanında sindirimi kolaylaştırmak hem de bağırsakları çalıştırmak için ekleyebiliriz burada. Su çok önemli. Su çok tartışmalı bir konu aslında. Hem diyoruz ki suyu sade mi içmeliyiz, tatlandırmalı mıyız, ne kadar içmeliyiz soruları var. Şöyle diyoruz su tüketimi konusunda; kilogram başı 35 mililitre diyoruz ama şu an yaz aylarında sıcaklığın artması ile birlikte su ihtiyacı da artıyor. Örneğin kış aylarında 2 litre tüketiyorsak, şu anda 1 litre daha eklemekte fayda var” diye konuştu.

