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Soğan üreticileri yüksek verim bekliyor Eskişehir'de bu yıl 35 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldı

İHA

Eskişehir'in önemli soğan üretim merkezlerinden olan Seyitgazi ilçesinin Aksaklı mahallesindeki çiftçiler, bu yıl herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını anlatarak yüksek verim beklediklerini söyledi.

Soğan üreticileri yüksek verim bekliyor Eskişehir'de bu yıl 35 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldı

Eskişehir'in önemli soğan üretim merkezlerinden olan Seyitgazi ilçesinin Aksaklı mahallesindeki çiftçiler, bu yıl herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını anlatarak yüksek verim beklediklerini söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, şube müdürleriyle birlikte Aksaklı mahallesinde soğan üreticilerini ziyaret ederek soğan ekili tarlalarda incelemelerde bulundu. Dr. Sever, burada yaptığı açıklamada, Eskişehir’in önemli soğan üreticisi iller arasında bulunduğunu belirterek, 2020 yılında il genelinde yaklaşık 35 bin dekar alanda soğan ekildiğini söyledi. Seyitgazi ilçesi Aksaklı mahallesinin de Eskişehir'in önemli soğan üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Sever, bu bölgede yaklaşık 8 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldığını belirtti. Mahalle muhtarı ve çiftçilerle sohbet eden Sever, üreticilerle karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu.
Muhtar Abdullah Akkurt ise bu yıl mevsimin çok iyi gitmesinden dolayı soğanda herhangi bir hastalık ve zarar dolayısıyla rekolte kaybı yaşanmadığını ve verimin 58 ton/dekar olarak gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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