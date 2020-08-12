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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

DHA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama


ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Narkotik köpekleri ile adreslerde yapılan aramalarda 15.77 gram metamfetamin ile 1.29 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-12 22:39:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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