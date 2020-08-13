Klima altında serinleyen köpeğin gülemseten keyfi

Eskişehir'de bir iş yeri önünde kaydedilen görüntü, sıcak havalardan sadece insanların değil hayvanlarının da ne kadar etkilendiğini göstererek gülümsetti.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir de son günlerde etkisini iyice arttıran kavurucu sıcaklar herkesi rahatsız ediyor. İnsanlar gibi hayvan dostlarımızda bunaltıcı sıcaklardan nasibini almış durumda. Bu durum karşısında çareyi Eskişehir İsmet İnönü caddesinde bulunan takı dükkânının girişinde bulunan klimanın altına sırt üstü yatan sevimli köpek, caddeden geçenler tarafından büyük ilgi gördü ve gülümsetti.

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