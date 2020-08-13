Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 2 bin 595 başvuru



ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi´nde, özel yetenek sınavı heyecanı başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (GSF) baskı sanatları, cam, çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, heykel, resim ile seramik bölümleri için açılan, 22'si engelli öğrenci olmak üzere 173 öğrenci kontenjanına 2 bin 595 aday başvurdu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen adaylar, 10 Ağustos Pazartesi günü başlayan sınavlarda ter döktü. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak yapılan sınavlara ise toplam 2 bin 595 aday başvurdu. Anadolu Üniversitesi GSF baskı sanatları, cam, çizgi film ve animasyon, grafik sanatlar, heykel, resim ile seramik bölümlerine toplam 173 öğrenci kabul edilecek. Engelli öğrenci için ise 22 öğrenci kontenjanı bulunuyor. Sınavlar, 14 Ağustos Cuma günü sona erecek.

BİRİNCİYE 'VENEDİK BİENALİ' ÖDÜLÜ

'Anadolu Sanata Destek' bursları kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi´nin özel yetenek sınavı sonucu yerleşen öğrencilere, sınavdaki başarı sıralamasına göre çeşitli burs olanakları sağlanıyor. Bu kapsamda, Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'nda bölüm bazında en yüksek puanı alarak bir bölüme birincilikle yerleşen adaylara 'Venedik Bienali´ne 5 bin lira katılım desteği ile ekim ve haziran ayları süresince yemekhanede 9 ay boyunca üç öğün yemek hizmetlerinden yararlanma olanağı sunuluyor. İkinci ve üçüncü yüksek puanı alarak bir bölüme yerleşen adaylar ise 2 bin lira eğitim desteği ile 9 ay boyunca üç öğün yemek hizmetlerinden faydalanacak.DHA-Eğitim Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-08-13 17:14:31



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