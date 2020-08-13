Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciri

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Caner AKSUAli Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermek için insan zinciri oluşturdu.

İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermek için el ele tutuşup, insan zinciri oluşturdu. Öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan kadınlar sık sık 'Yaşasın kadın dayanışması' sloganı attı.

Eyleme katılan kadınlar, 'İstanbul Sözleşmesi' maddelerini okuduktan sonra olaysız dağıldı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Caner AKSUAli Naki ERDOĞAN

2020-08-13 20:03:18



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