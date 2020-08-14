Eşek heykeli değil Korona işe yaradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşek heykeli değil Korona işe yaradı

İHA

– Eskişehir'in önemli turistik alanlarından olan Porsuk Çayı ve etrafındaki park ve yeşil alanlarda zaman zaman görülen kirlilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yasak kararı ardından artık eskisi gibi gözlenmezken, bu durum 'Temizliğe dikkat çekmek için dikilen çekirdek çitleyen eşek heykeli değil Korona işe yaradı' yorumlarına sebep oldu.

Eşek heykeli değil Korona işe yaradı

– Eskişehir’in önemli turistik alanlarından olan Porsuk Çayı ve etrafındaki park ve yeşil alanlarda zaman zaman görülen kirlilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yasak kararı ardından artık eskisi gibi gözlenmezken, bu durum ’Temizliğe dikkat çekmek için dikilen çekirdek çitleyen eşek heykeli değil Korona işe yaradı’ yorumlarına sebep oldu.
Porsuk Çayı çevresinde spor ve yürüyüş gibi faaliyetler Eskişehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28 Mart 2020 tarihli kararı ile yasaklandı. Kararın ardından sık sık denetimlerin yapıldığı bölgeye girişlere izin verilmezken, yasağa uymayanlar görevliler tarafından uyarılıyor. Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen ve Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nın etrafı, gelen ziyaretçilerin atıkları nedeniyle zaman zaman çöplüğe dönüşüyordu. Durumu bir türlü engelleyemeyen yetkililer, çözüme yardımcı olması için bölgeye simgesel mesaj taşıyıcı çekirdek çatlayan bir eşek heykeli dikmişti. Ancak eşek heykelin taşıdığı bu mesajı da dikkate almayan bazı sorumsuz vatandaşın çevreyi çekirdek kabuğu ve diğer çöplerle doldurduğu haberi, “Eşek heykeli de fayda etmedi” başlığıyla ülkede gündem olmuştu.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda artık Porsuk kenarına toplu halinde oturmak, spor yapmak veya yürümek yasaklandı. Yıllardır yaz aylarında sıcak havalı günlerde serinlemek için 7’den 70’e kadar her yaştaki vatandaşların akın ettiği yeşil geniş olan, bu yıl Covid19 nedeniyle getirilen yasak doğrultusunda ne il dışından gelenler ne de kent halkı tarafından gezilebiliyor. Dolaysıyla normal süreçte sabahtan gecenin geç saatlerine kadar dolup taşan ve ertesi gün yetkililerin çok miktarda çöp toplamak zorunda kaldığı Porsuk Çayı, kendi güzelliğine döndü. Porsuk Çayı ve çevresinin güzelliğini sadece gondol ve tekne turlarına katılanlar bol bol seyretme şansı yaşıyor.
Yasaklara rağmen oturmak ve yürümek keyfi için zaman zaman Porsuk kıyısına giden gençler, bunu yaşayamayıp görevliler tarafından yasak uyarısını alarak bölgeden uzaklaştırılıyorlar. Bu durum kıyı şeridi gibi eşek heykelin etrafının ve çevresinin de oldukça temiz kalmasını sağladı. Yaşananlar, Porsuk Çayı etrafından bulunan esnaf ve ziyaretçi vatandaşların ’Temizliğe dikkat çekmek için dikilen çekirdek çitleyen eşek heykeli değil Korona işe yaradı’ yorumlarına sebep oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu hayvanlar yakalandıklarında ömür boyu barınakta kalıyor Sokaklarda yakalandıktan sonra barınaklara teslim edilen yasaklı ırklara ait başıboş köpeklere ömür boyu burada bakılıyor Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı’nda görevli Veteriner Hekim Ummuhan Deniz; “Yakalanan köpekler ömürlerinin sonuna kadar maalesef bu bölmelerde bizler ile beraber kalıyorlar” "Köpeklerin günlük besleme, mama, su ihtiyaçlarını karşılıyor, herhangi bir rahatsızlıkları olduğunda müdahalelerinde bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Bu hayvanlar yakalandıklarında ömür boyu barınakta ...
Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
Av sezonu açılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı av sezonu için tarih verdi
YEREL HABERLER Av sezonu açılıyor Tarım ve Orman Bakanlığı av sezonu ...
Gözlük alırken çerçeve seçimine dikkat Metal gözlük çerçevesi cilde zarar verebilir Kemik ve metal gözlük çerçeveleri arasındaki farklar çok Göze tam oturmayan, kaşı kapatmayan çerçeve zararlı
YEREL HABERLER Gözlük alırken çerçeve seçimine dikkat Metal gözlük ...
(Özel) Türkiye’de sadece iki tane var, gören hayran kalıyor Yıllar önce fotoğraf çekiyordu şimdi poz veriyor Eskişehir Antikacılar Dernek Başkan Yardımcısı Zekayi Tarhan; "Türkiye’de bu makineden iki tane var" "70 yıllık körüklü makinelere özellikle fotoğrafçılık okuyan üniversiteli gençler ilgi gösteriyor" "Kitaplarda rastlanılmayacak canlı bir tarih"
YEREL HABERLER (Özel) Türkiye’de sadece iki tane var, gören hayran ...
Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciri
YEREL HABERLER Eskişehir'de kadınlardan şiddete karşı insan zinciri
Eskişehir'de kaza: 1 çift öldü, 1 çift yaralandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaza: 1 çift öldü, 1 çift yaralandı
Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 yaralı Düğün konvoyundaki hafif ticari araçla otomobil çarpıştı Bir araçtaki çift hayatını kaybetti, diğer araçtaki çift ise ağır yaralandı
YEREL HABERLER Hatalı sollama pahalıya patladı: 2 ölü, 2 ...
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 2 bin 595 başvuru
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 2 ...
Bir yılda 332 üniversiteyi geride bıraktı
YEREL HABERLER Bir yılda 332 üniversiteyi geride bıraktı
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Eskişehir'de ev yangını Elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede evi de sardı Bahçedeki sundurma ve fırın yandı, yaşlı anne ile kızı faciadan kıl payı kurtarıldı
YEREL HABERLER Eskişehir'de ev yangını Elektrik kontağından çıkan ...
Özel bireyler neler yapabileceklerini başarıyla kanıtlıyorlar
YEREL HABERLER Özel bireyler neler yapabileceklerini başarıyla ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Kamyonun çarptığı apartmanın duvarı yıkıldı
YEREL HABERLER Kamyonun çarptığı apartmanın duvarı yıkıldı
Meteor yağmurunun keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Meteor yağmurunun keyfini çıkardılar
Başkan Kurt çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Kurt çalışmaları denetledi
Efsad’dan Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Efsad’dan Başkan Ataç’a ziyaret
Hafriyat kamyonu apartmana daldı Park halindeyken aniden haraket etmeye başladı, sürücü araçtan atlayarak canını kurtardı 110 kişinin yaşadığı apartmanda kalanlar sabah saatlerinde büyük bir şok yaşadı Tedbir amaçlı boşaltılan apartmandaki sakinlerden Osman Yalçınsoy; “3 buçuk şiddetinde bir deprem gibiydi”
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu apartmana daldı Park halindeyken ...
Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sonuçları ESO Başkanı Kesikbaş, “Şehrimizde üreten 9 firmamız ikinci 500 listesinde”
YEREL HABERLER Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ...
Meteor şöleni nefes kesti
YEREL HABERLER Meteor şöleni nefes kesti
Uyuşturucu şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Uyuşturucu şüphelisi adliyede
Anadolu GSF’ye rekor başvuru Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kabul edecek 173 öğrenci için 2 bin 595 aday başvurdu Özel yetenek sınavı sonucunda yerleşen öğrencilere başarı sıralamasına göre çeşitli burs imkanları sağlanıyor
YEREL HABERLER Anadolu GSF’ye rekor başvuru Anadolu Üniversitesi ...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay’dan, Rektör Erdal’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X