– Eskişehir’in önemli turistik alanlarından olan Porsuk Çayı ve etrafındaki park ve yeşil alanlarda zaman zaman görülen kirlilik, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yasak kararı ardından artık eskisi gibi gözlenmezken, bu durum ’Temizliğe dikkat çekmek için dikilen çekirdek çitleyen eşek heykeli değil Korona işe yaradı’ yorumlarına sebep oldu.

Porsuk Çayı çevresinde spor ve yürüyüş gibi faaliyetler Eskişehir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 28 Mart 2020 tarihli kararı ile yasaklandı. Kararın ardından sık sık denetimlerin yapıldığı bölgeye girişlere izin verilmezken, yasağa uymayanlar görevliler tarafından uyarılıyor. Türkiye’nin Venedik’i olarak bilinen ve Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı’nın etrafı, gelen ziyaretçilerin atıkları nedeniyle zaman zaman çöplüğe dönüşüyordu. Durumu bir türlü engelleyemeyen yetkililer, çözüme yardımcı olması için bölgeye simgesel mesaj taşıyıcı çekirdek çatlayan bir eşek heykeli dikmişti. Ancak eşek heykelin taşıdığı bu mesajı da dikkate almayan bazı sorumsuz vatandaşın çevreyi çekirdek kabuğu ve diğer çöplerle doldurduğu haberi, “Eşek heykeli de fayda etmedi” başlığıyla ülkede gündem olmuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda artık Porsuk kenarına toplu halinde oturmak, spor yapmak veya yürümek yasaklandı. Yıllardır yaz aylarında sıcak havalı günlerde serinlemek için 7’den 70’e kadar her yaştaki vatandaşların akın ettiği yeşil geniş olan, bu yıl Covid19 nedeniyle getirilen yasak doğrultusunda ne il dışından gelenler ne de kent halkı tarafından gezilebiliyor. Dolaysıyla normal süreçte sabahtan gecenin geç saatlerine kadar dolup taşan ve ertesi gün yetkililerin çok miktarda çöp toplamak zorunda kaldığı Porsuk Çayı, kendi güzelliğine döndü. Porsuk Çayı ve çevresinin güzelliğini sadece gondol ve tekne turlarına katılanlar bol bol seyretme şansı yaşıyor.

Yasaklara rağmen oturmak ve yürümek keyfi için zaman zaman Porsuk kıyısına giden gençler, bunu yaşayamayıp görevliler tarafından yasak uyarısını alarak bölgeden uzaklaştırılıyorlar. Bu durum kıyı şeridi gibi eşek heykelin etrafının ve çevresinin de oldukça temiz kalmasını sağladı. Yaşananlar, Porsuk Çayı etrafından bulunan esnaf ve ziyaretçi vatandaşların ’Temizliğe dikkat çekmek için dikilen çekirdek çitleyen eşek heykeli değil Korona işe yaradı’ yorumlarına sebep oldu.

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