Tepebaşı’nda üst yapı çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ekipleri, kent genelindeki birçok noktada eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz sezonu ile birlikte kent genelindeki mahallelerde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yoğun bir çalışma sürdüren ekipler, farklı mahallelerde bulunan birçok noktada eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması yapıyor. Asfalt çalışmaları; Şarhöyük Mahallesi Yücel, Hoşgör, Hoşnut, Besi, Şenay, Okul, Radar, Bahçeseven, Bakım ve Teymen Hepigler Sokak, Cumhuriye Mahallesi Kaptanağa Sokak, Uluönder Mahallesi Canbek, Altınbaş, Sonbahar, Kocalar, Özçelik, Özdemirler, Safir ve Tunaer Sokak, Şirintepe Mahallesi Yasemen, Önkol, Seki, Poyrazoğlu ve Ünalan Sokak, Batıkent Mahallesi Çatalca Sokak, Çamlıca Mahallesi İkitepeler, Uysaler Sokak’ta devam ediyor.

Kent genelinde kaldırım, kilit taş ve bordür çalışmaları yapan ekipler de birçok mahallede mesailerine devam ediyor. Son olarak Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba Sokak, Şirintepe Mahallesi Gözipek, Cihangirler ve Tomurcuk Sokak, Batıkent Mahallesi Gülensu, Altıpınar ve Bademli Sokak ile Şeker Mahallesi 4564. Sokak’ta kaldırım, kilit taş ve bordür çalışma gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile yollar ve kaldırımlar sorunsuz hale kavuşturulurken mahalle sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Belediye yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini ifade ediyor.

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