Plastik bidonda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İstihbarat ve Kaçakçılık şubelerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Van'dan yola çıkan otomobildeki uyuşturucunun Eskişehir üzerinden farklı illere götürüleceği tespit edildi. Plakası belirlenen otomobil, Eskişehir girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, plastik bidon içerisinde, 3 kilo 806 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen sıvı metamfetaminin, insan beyni ile psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan en tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-08-15 10:43:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.