Narkotik uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Eskişehir'de, Narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte gençleri zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 33,80 gram MDMA maddesi, 1,53 gram esrar ele geçirildi.
Ayrıca polis, 1 şüpheliye Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan, 1 şüpheli şahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yasal işlem yapıldı.
Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.