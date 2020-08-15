Eskişehir'e ilk kez sıvı metamfetamin getiren şüpheli adliyede

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla Eskişehir’de ilk defa ele geçirilen 3 kilo 806 gram uyuşturucu madde ’sıvı metemfetamin’ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yapılan bir çalışma sonucu, uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı değerlendirilen otomobile çevreyolu üzerinde müdahale edildi. Şüpheli araç polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilerek, narkotik köpeği Noro’nun eşliğinde arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagaj kısmında plastik bidon içerisinde su görünümü verilmiş şekilde olduğu belirlenen, insan beynini ve psikolojisini kısa sürede yok edici etkisi bulunan, ayrıca uyuşturucu maddeler arasında en tehlikeli denilebilecek bir sentetik madde olduğu bilinen 3 kilo 806 gram ’Sıvı metamfetamin’ maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahısa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alınması sonrasında adliyeye sevk edildi.

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