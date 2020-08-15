Kırka'da iş kazası Maden taşıma tırı üzerinden aşağı düşen işçi hayatını kaybetti

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Eskişehir'de, bir maden işletmesinde taşeron olarak çalışan dolum işçisi, maden taşıma tırı üzerinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; olay, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesinde yaşandı. Bir bor madeni işletmesinde, taşaron firma bünyesinde dolum işçisi olarak çalışan Nail Bayır (42), iddialara göre maden taşıma tırı üzerinden aşağı aşağıya düştü. Ağır yaralanan maden işçisi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalelerine yanıt vermeyerek hayatını kaybetti.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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