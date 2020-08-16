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Apartman önüne çöp bırakan komşularına kızdı, balkonda nöbete başladı

DHA

Apartman önüne çöp bırakan komşularına kızdı, balkonda nöbete başladı


Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de Tuncay Uslu (50), kendi apartmanının önüne çevredeki başka apartmanlardan getirilen çöplerin bırakılmasına kızıp, balkonda nöbet tutmaya başladı. 
Zafer Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında oturan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Uslu, apartmanlarının önündeki elektrik direğinin altına, çevredeki apartman sakinlerinin çöp bırakması nedeniyle ilk önce direk çevresini naylon branda ile kapattı. Beyaz boya ile de çöp bırakılan kaldırımı boyayan Uslu, apartman yönetimi ile birlikte duvarlara, "Çevre apartmanlardan çöp atmak yasaktır. Çöp atan apartmanlar ve şahıslar tespit edilmiştir. Uyarıya uyulmadığı takdirde yasal işlem başlatılacaktır" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Yaptıklarına rağmen, çöp dökülmesine engel olamayan Uslu, evinin balkonunda nöbet tutmaya başladı.
'İŞİMİ, GÜCÜMÜ BIRAKTIM, NÖBET TUTUYORUM'
Çevredeki apartman sakinlerinin çöplerini kendi apartmanının önüne bırakmasına engel olabilmek için balkonda nöbet tutmaya başladığını ifade eden Uslu, "Çöple ilgili bir sıkıntımız var. Mecburen burada nöbet tutuyorum. Mahallenin bütün çöpleri buraya bırakılıyor. İster istemez insanlarla tartışıyoruz. Bu süreç zarfında insanları uyarmamıza rağmen çöpü nereye bırakacaklarını bilmediklerini söylüyorlar. Bir türlü bu sıkıntıyı çözemedik. Ben işimi gücümü bıraktım, nöbet tutuyorum.  Benim evimin önünü çöplüğe çevirdiler. Mahallenin çöp toplanma yeri benim evimin altı olmuş" diye konuştu.
Uslu'nun oturduğu apartmanın karşısındaki apartmanda oturan Bahadır Yılmaz, "Bu köşeye gündüz saatlerinde hep çöp koyuyorlar. Kokusu sokağa dağılıyor, sinekler ürüyor. Başka yerlerden gelip bizim evin önüne de atıyorlar" dedi.
Apartman sakini Maksude Çalışır, "Buraya çöp attıkları için sinekler evlerimize kadar çıktı. Sabah erken saatlerde çöp atıyorlar. Ben hastayım. Herkes saatinde çöpünü çıkarsa sorun olmayacak. Çöplerini, çöp arabası kaçta geçiyorsa o saatte çıkarsınlar" diye konuştu.
'KOMŞULAR ARASINDA SÜREKLİ TARTIŞMA YAŞANIYOR'
Sokaktaki başka bir apartman sakini Şerafettin Alver ise, çöp çıkarma meselesi yüzünden komşular arasında sürekli tartışma yaşandığı söyledi. Alver, "Devamlı oraya çöp atılıyor. Komşular arasında sürekli tartışma yaşanıyor. Orada yaşayan insanlar da haklı. Çünkü kötü koku yapıyor. Bizim çöpümüzün kokusunu çekecek halleri yok" ifadelerini kullandı. 
'GEREKLİ UYARI VE DENETİMLER YAPILMAKTADIR'
Tepebaşı Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, şöyle denildi:
"Tüm ilçe genelinde belirlenen saatlerde (19.00-23.00) çıkarılan çöpler, günlük olarak toplanmaktadır. Zamansız çöp çıkarma alışkanlığının önüne geçmek için Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöp çıkarma saatleri ve kurallar konusunda kent halkını bilgilendirilmektedir. Kent genelinde duyurusu yapılan saatler dışında çöp çıkararak, çevreyi kirleten ve halk sağlığını tehlikeye atanlar için de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli uyarı ve denetimler yapılmaktadır"DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2020-08-16 09:29:22

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