Hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı

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Eskişehir'de hakkında hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan arama kararı bulunan M.G.'nin kent merkezinde bir evde saklandığını bilgisine ulaştı. Polis ekipleri hırsızlığa teşebbüs, mala zarar verme ile açıktan hırsızlık suçundan hakkında arama kararları bulunan M.G.'yi yakaladı.

Şüpheli şahsın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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