Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de, sokak satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 12,04 gram skunk ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-16 14:59:26
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