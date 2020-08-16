Akil Gençler'den Joe Biden'e tepki

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözlere Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş sert tepki gösterdi.



"Ülkemizin iç işlerine karışma küstahlığını gösterenler en ağır bedeli ödeyecektir"

Konuyla ilgili konuşan Delil Ateş, "Cumhurbaşkanımız üzerinden ülkemizi hedef alan Joe Biden ve bu zihniyetteki yapılara 15 Temmuz'da gençlik olarak gereken cevabı verdik. Joe Biden ve o zihniyettekiler unutmasın ki hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Türkiye’nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini ve gençleri buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler. Ülkemizi 12 Eylül karanlığına götürmek isteyenler o karanlıkta boğulacaktır. Ülkemizin iç işlerine karışma küstahlığını gösterenler en ağır bedeli ödeyecektir. Akil Gençler olarak Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Akil Gençler olarak devletimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

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