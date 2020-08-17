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(Özel) Yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu Kitap sevgisinin böylesi görülmedi Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı Zor şartlarda edindiği binlerce kitaba gözü gibi bakıyor Emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan; “Çürümeyi önlemek için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum” “Biz kitaba ulaşamıyorduk, ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor”

İHA

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi.

(Özel) Yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu Kitap sevgisinin böylesi görülmedi Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı Zor şartlarda edindiği binlerce kitaba gözü gibi bakıyor Emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan; “Çürümeyi önlemek için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum” “Biz kitaba ulaşamıyorduk, ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor”

Emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan yıl boyunca edindiği kitapları rutubetten korumak için sokağa serdi.
Eskişehir’de yaşayan ve 40 yıllık emekli tarih öğretmeni Orhan Aslan, kitap aşkı herkesi aşırttı. Yıllar boyunca aldığı kitapları biriktiren ve atmayan öğretmen, bulundukları yerde çok fazla rutubet olması sebebiyle yüzlerce kitabı sokağa serdi. Sokakta yaklaşık 300 adet kitabı kurutmaya çalışan Aslan, kitaplarına da gözü gibi bakıyor. Yaşamı boyunca zor şartlar altına binlerce kitap biriktiren emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan, kitaplarının çürümemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kitaplarının bir milli servet niteliğinde olduğunu ve yetkililerden çürümemeleri için bir yer isteyen öğretmen, binlerce kitabına bu şekilde bakıyor.

“Çürümeyi önlemek için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum”
40 yıl tarih öğretmenliği yaparak emekli olan Orhan Aslan, rutubetten ve mikroplardan korumak için kitaplarını güneşe çıkardığını ifade ederek, “Bir memur olarak almış olduğumuz maaşla kitap aldım. İki evde kitaplarım vardı, rutubetten dolayı çürüme başladı. Bunu önlemek için güneşin ısısından istifade etmek ve ultraviyole ışınlarıyla mikroplardan kurtulmayı istiyorum. Isıyla rutubetini, güneşin ultraviyole ışınıyla da mikroplara karşı mücadele etmiş oluyoruz. Çok rutubetli, buradan çıkarınca depoya götüreceğim bu evleri yıkacaklar. Çünkü kerpiç ev olduğu için su devamlı içeri giriyor. Bu yüzden kitaplar rutubet karşısında perişan durumdalar” dedi.

“Biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor”
Kendi zamanında kitaba ulaşmanın çok zor olduğunu ve bu sebeple kitaplarına gözü gibi baktığını söyleyen emekli öğretmen Aslan, “Yeni nesilden kitap okumalarını isterim. Hem meseleleri bilirler, hem kelime hazneleri genişler, hem kültürleri artar, hem de ifade güçleri düzelir. İster matematik, ister fen olsun ister diğer ilimler olsun bunları anlatırken mutlaka Türkçe’nin kuvvetli olması lazım. Bizim şartlarımız çok zordu, kitap basımı çok zordu. Ben Sivas lisesi mezunuyum, sonradan öğretmen okulunu bitirdim ve ben okurken kitap problemimi hiç çözememiştim. Çok zordu, biz kitaba ulaşamıyorduk ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor. Bugün üniversite nesli okumuyor. Hatta kendi branşında dahi kitap okumuyor. Bu Türkiye’nin geleceği bakımından çok zor bir şey” diye konuştu.

“Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım”
Kitaplarına bir şey olmaması için yetkilerden destek bekleyen Orhan Aslan, şu ifadelere yer verdi:
“Kitapların muhafazası hususunda, bir tereddütüm var. Rutubete karşı güvenli bir yer istiyorum. Eğer belediye ya da diğer kuruluşlar yardım ederlerse çok memnun olurum. Rutubete karşı kitaplar çok hassas. Rutubete karşı güvenli bir yer bulamadım.”

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