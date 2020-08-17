Bozkırın plajı susuz ve misafirsiz kaldı Korona sebebi ile yapay plaj bu yaz kapılarını açamadı

Eskişehir'deki 350 metrelik kıyıya sahip yapay plaj bu yıl Korona virüs sebebiyle kapılarını açamadı.

Korona virüs (Covid19) sürecindeki pandemi dönemi, Türkiye’deki çoğu bölgede olduğu gibi Eskişehir’de de etkilerini göstermeye devam ediyor. Anadolu’da 350 metrelik yapay plaj olarak kapılarını her yıl ziyaretlere açan yapay plaj bu yıl korona virüs sebebiyle sessiz kaldı. Tedbirler kapsamında susuz olan alan, her yıl binlerce misafir karşılıyordu. Özel olarak getirilen kum ile 350 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki alanın şimdiki görüntüsü ise gezen vatandaşları şaşırtıyor. Yaz aylarında yoğunluktan yer dahi bulunamayan plajın yeniden faaliyete geçeceği günler dört gözle bekleniyor.

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