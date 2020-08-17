'Alabaş' Eskişehir'i sevdi Eskişehir pazarında pek yer bulamayan 'alabaş' diğer illerden yoğun talep görüyor Vitamin zengini bitkinin Eskişehir iklimine uyum sağladığını söyleyen üretici Telat Tarhan: “Diğer ürünlere göre verimi daha yüksek” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Alabaş yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Alabaş' Eskişehir'i sevdi Eskişehir pazarında pek yer bulamayan 'alabaş' diğer illerden yoğun talep görüyor Vitamin zengini bitkinin Eskişehir iklimine uyum sağladığını söyleyen üretici Telat Tarhan: “Diğer ürünlere göre verimi daha yüksek” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Alabaş yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyoruz”

İHA

Eskişehir'de pek bilinmeyen ve sadece birkaç üretici tarafından yetiştirilen alabaş bitkisi, kent pazarında kendisine yer bulamazken diğer illerden yoğun talep görüyor.

'Alabaş' Eskişehir'i sevdi Eskişehir pazarında pek yer bulamayan 'alabaş' diğer illerden yoğun talep görüyor Vitamin zengini bitkinin Eskişehir iklimine uyum sağladığını söyleyen üretici Telat Tarhan: “Diğer ürünlere göre verimi daha yüksek” Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: “Alabaş yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyoruz”

Eskişehir’de pek bilinmeyen ve sadece birkaç üretici tarafından yetiştirilen alabaş bitkisi, kent pazarında kendisine yer bulamazken diğer illerden yoğun talep görüyor.
Lahanagillerden olup C vitamini açısından da oldukça zengin olan alabaş bitkisi, son dönemlerde Türkiye’de üretilmeye başlandı. Saklama süresi uzun ve dayanıklı bir bitki olan alabaş, henüz ülke genelinde pek bilinmese de İstanbul, İzmir, Antalya gibi turistik şehirlerde sıkça tüketiliyor. Özellikle turistik bölgelerdeki otellerde, salatanın içerisine mutlaka konulan alabaşın birçok sağlık problemine de iyi geldiği söyleniyor. Eskişehir’de neredeyse hiç bilinmeyen ve satılmayan alabaş bitkisini kentte sadece birkaç üretici tarlasına ekiyor. 4045 gün içerisinde hasadı olan alabaş, üretici için ise avantajlı bir ürün olma özelliği taşıyor.
“Diğer ürünlere göre verimi daha yüksek”
Eskişehir’de tarım üreticisi olan ve alabaş üretimi de yapan Telat Tarhan, alabaşın Eskişehir iklimine uyum sağladığını söyledi. Getirisi iyi olan bitkilerden biri olduğunun altını çizen Tarhan, “Alabaş adı verilen bu ürün Eskişehir’de pek üretilen bir ürün değil. Biz bunu birkaç senedir üretiyoruz. Eskişehir pazarında da fazla yaygın değil, başka yerlere gönderiyoruz. Özellikle İstanbul ve turistik şehirlerimize veriyoruz. Turp gibi de yenilebiliyor ya da salataların içerisinde kullanılıyormuş. Diğer ürünlere göre verimi daha yüksek. Marul gibi 4045 gün içerisinde kesim aşamasına ulaşıyor, tabi bu da oldukça kısa bir süre. Üretimi kolay ve fazla zayiatı da olmuyor. Diğer ürünlerde çürük fazla oluyor, ancak bu dayanıklı bir ürün. Eskişehir’in iklimine de uydu ben üretiyorum ve memnunum. Tanesini 2 TL’den satıyorum” diye konuştu.
“Alabaş yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını istiyoruz”
Üretici için alternatif ürünlerin her zaman getiri sağladığını belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, alabaş yetiştiriciliğinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Buluşan, “Her zaman söylediğim gibi tarlaya faydasından ötürü bazen farklı ürünler de yetiştirilmesi gerekiyor. Alabaş dediğimiz bu ürün Eskişehir’de fazla bilinmiyor. İstanbul gibi büyükşehirlerde çok daha fazla biliniyor ve tüketiliyor. Biz bunun yetiştiriciliğinin yayılmasını istiyoruz. Araştırıldığında bunun şifalı bir bitki olduğu, sağlık açısından faydalarının olduğu görülebilir. Lezzetli ve kolay tüketilebilen bir ürün, aynı zamanda da oldukça dayanıklı. Uzun süre bekleyebilen bir ürün. Bizim üretimde en büyük sorunlarımızdan birisi de bu. Mesela marul sabahtan akşama kadar zayi olabilir ancak bu ürünün 15 güne kadar bekleme süresi var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AKUT Eskişehir görev başında Kano yarışlarına destek veren ekip olası kazalara karşı hazır bulundu
YEREL HABERLER AKUT Eskişehir görev başında Kano yarışlarına destek ...
Eskişehir’de sağlıklı ve güvenilir sebze üretimi Hasat öncesi dönemde numuneler alınarak analizleri yapılıyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de sağlıklı ve güvenilir sebze ...
Bozkırın plajı susuz ve misafirsiz kaldı Korona sebebi ile yapay plaj bu yaz kapılarını açamadı
YEREL HABERLER Bozkırın plajı susuz ve misafirsiz kaldı Korona ...
Eskişehir'de ormanlara girmek yasaklandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de ormanlara girmek yasaklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan grip ve zatürre aşısı açıklaması
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş'tan grip ve ...
Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş yasağı “Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu” yeni kararlar aldı Mesire ve piknik alanlarında sadece belirlenen yerlerde piknik ateşi, mangal ve semaver yakılabilecek Orman içi yollarda her türlü sportif faaliyetler yapılmayacak, kamp kurulmayacak, yakın olan yerlerdeki organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak
YEREL HABERLER Eskişehir'de ormanlık alanlara giriş ...
Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın öykü kitabı okuyucuları ile buluştu
YEREL HABERLER Eskişehirli yazar Vedat Ulubağ’ın öykü kitabı ...
Beşiktaşlı taraftarlardan Süleyman Seba'nın balmumu heykeline ziyaret
YEREL HABERLER Beşiktaşlı taraftarlardan Süleyman Seba'nın balmumu ...
Grip ve zatürre aşıları pandemi ile mücadelede gerekli ve faydalı mı? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ESOGÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: "Grip aşısı tamam, ama pnömoni (zatürre) aşısı risk gruplarının dışında önerilmemelidir"
YEREL HABERLER Grip ve zatürre aşıları pandemi ile mücadelede ...
(Özel) Yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu Kitap sevgisinin böylesi görülmedi Tarih öğretmeninin kitap sevgisi yolu kapattı Zor şartlarda edindiği binlerce kitaba gözü gibi bakıyor Emekli Tarih Öğretmeni Orhan Aslan; “Çürümeyi önlemek için güneşin ısısından istifade etmek istiyorum” “Biz kitaba ulaşamıyorduk, ama şimdi herkes her şeye ulaşabiliyor”
YEREL HABERLER (Özel) Yüzlerce kitabı sokakta böyle kuruttu Kitap ...
Eskişehir’den Avrupa’ya gelinlik ihracatı Avrupa'daki gelinleri Türk ustalar giyindiriyor Pandemiden dolayı yaşanan durgunluğu yurt dışı satışlarla aşmaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Eskişehir’den Avrupa’ya gelinlik ihracatı Avrupa'daki ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kütahya'da, 65 yaş ve üzerine 'saat' kısıtlaması getirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da, 65 yaş ve üzerine 'saat' kısıtlaması ...
Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sokak satıcılarına göz açtırılmıyor Eskişehir'de ...
Akil Gençler'den Joe Biden'e tepki
YEREL HABERLER Akil Gençler'den Joe Biden'e tepki
Gelin arabasında güldüren yazı “Aşkımız Alpu yolu çalışması gibi olsun, hiç bitmesin”
YEREL HABERLER Gelin arabasında güldüren yazı “Aşkımız Alpu yolu ...
Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş çalışmaları Eskişehir’de bir araya gelen televizyon yöneticileri Kurucular Kurulu’nu belirledi Ev sahipliği yapan Es Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Fetih Demirdaş; “Amacımız tek çatı altında toplanmak”
YEREL HABERLER Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası kuruluş ...
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Başkan Ataç’tan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç’tan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı
Odunpazarı Belediyesi pandemide de vatandaşın yanında
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi pandemide de vatandaşın yanında
Üretici kadınlar haftada 3 gün hizmet verecek
YEREL HABERLER Üretici kadınlar haftada 3 gün hizmet verecek
Eskişehirspor, Sunday Alimi ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Sunday Alimi ile sözleşme imzaladı
Hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında arama kararı bulunan şahıs yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X