AKUT Eskişehir görev başında Kano yarışlarına destek veren ekip olası kazalara karşı hazır bulundu

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AKUT Eskişehir ekibi, 20'ye yakın sporcunun madalya mücadelesi verdiği kano yarışlarına destek vererek olası kazalara karşı aralıksız çalıştı.

Sarısungur Göletinde düzenlenen yarışmada, AKUT Eskişehir 8 kişilik Suüstü Kurtarma ekibiyle hazır bulundu. Yarışlar esnasında ekipler, olası kaza, düşme ve boğulma olaylarına karşı 3 saat boyunca aralıksız çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca gerçekleşen her etapta sporculara güvenlikleri için çeşitli uyarılarda bulunan AKUT gönüllüleri, zodyak botla da kanoları yakından takip etti.

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