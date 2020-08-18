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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

DHA

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu


ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramalarda 12 bin sarılmış sigara, 8 bin 800 makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile kömürü, 4 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-18 12:21:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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