Eskişehir'de kaçak sigara operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA) ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda kaçak sigara, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara ve tütün sattığı belirlenen 1 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla şüphelinin evinde yapılan aramalarda 12 bin sarılmış sigara, 8 bin 800 makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 10 kilo nargile kömürü, 4 sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 75 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN
2020-08-18 12:21:23
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