Eskişehir’de bulunan ve ünü dünyaya yayılan büyük parklara evcil hayvanların alınmaması hayvanseverlerin tepkisine neden oluyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan parklar her yıl binlerce turistin uğrak mekanı durumunda. Ancak uygulanan evcil hayvan giriş yasağı bazı misafirlerin parkları rahat gezmelerine engel oluyor. Evcil hayvanları ile parka yürüyüş için gelenler geri dönmek zorunda kalıyor. Evcil, aşıları yapılmış sağlıklı hayvanların parklara alınmamasını tepki ile karşılayan hayvanseverler durumun yıllardır düzeltilmediğini ifade ediyor. Tasmaları bulunan hayvanların parka alınmaması belediyeye tepki gösterilmesine neden oluyor. Özellikle hayvansever dernekleri bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyor. Şehir dışından gelerek parkları gezmek isteyen vatandaşlar da evcil hayvanlarını bırakacakları yer olmadığından geri dönmek zorunda kalıyor.



“Büyük parklarda evcil hayvan yoksa bence hiçbir kıymeti yok”

Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, Türkiye’nin en büyük parklarına evcil hayvanların alınmamasına tepki gösterdi. İnsanların parklara daha çok zarar verdiğini hatırlatan Çiçek, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Sokak hayvanları yerlere tükürmediği için veya evcil hayvanlar yerlere çekirdek kabuğu atmadıkları için parklara almıyorlar. Ben böyle düşünüyorum. İronik bir şekilde cevaplamak isterim. Oysa ki şehirde, doğada taşlaşmış her şey. Evlerinde hayvan besleyen insanlar için gezdirebilecekleri yürüyüş alanları çık kısıtlı. Oldukça büyük parklarımız var ama evcil hayvanınız ile giremiyorsanız bence hiçbir kıymeti yoktur.”



"Büyükerşen, bu şehri kaybediyorsunuz”

Mancahane Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadayı ise konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Buradan herkesi ilan ediyorum. Yılmaz Büyükerşen o eski bildiğiniz, sizin tanıdığınız Büyükerşen değil. Çok güzel parklar kazandırdı ama parklara köpekleri sokamıyoruz. Parklar yaptırdı, ama oralar da geceleri açık meyhaneye döndü. Sabahları köpekleri dolaştırırken birçok parka giremiyoruz. Paklara girerken ‘yasak hemşerim’ gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Her yerde cam kırıkları, bira şişeleri ve akşamdan kalan sarhoşların pislikleri ile dolu. Maalesef Büyükerşen sınıfta kaldı. Ben buradan kendisine de eski bir öğrencisi olarak uyarıda bulunuyorum. Bakın Sayın Büyükerşen, bu şehri kaybediyorsunuz.”



“Sokak köpekleri içeride ama"

‘Dodo’ isimli köpeği ile Kentpark'a giremediğini belirten hayvansever Onur Mutluer, “İçeri girerken zorluk çıkarıyorlar bize. İçeride normal sokak köpekleri bulunmasına rağmen kendi köpeklerimizle içeri giremiyoruz. Bundan da şikayetçiyiz. Neden giremediğimizi de söylemiyorlar. Başka köpekler de içeride. Sonuçta bunlar sahipli köpekler ve bizim sorumluluğumuzda. Biz içeri girmek istiyoruz. Belediyeden isteğimiz sahipli köpeklerin burada gezebilmesi. Sonuçta burası bir park alanı. Buraya da, Sazova Parkı’na da almıyorlar. Biz kendi köpeklerimiz ile buralara girip gezmek istiyoruz. Sonuçta sorumlulukları bize ait olan köpekler. Böyle yaparlarsa çok seviniriz.”

