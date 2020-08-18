Zabıtadan semt pazarlarında maske denetimi

Odunpazarı Belediyesi, Korona virüs vak'a sayısının artması üzerine semt pazarlarındaki denetimleri sıklaştırdı.

Türkiye genelinde vaka sayısının artması üzerine de Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, semt pazarlarındaki denetimleri sıklaştırdı. Pazarlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştiren zabıta ekipleri, pazar yerinde Korona virüse karşı sürekli bilgilendirme yaparak hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen kurallara uymayan esnaflara zabıta ekipleri tarafından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre cezai işlem uygulandı.

Semt pazarlarında denetimlerde bulunduklarını belirten zabıta ekipleri, alışveriş anında pazarcı esnafını ve vatandaşları Korona virüse karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını söyledi. Pazarlarda vatandaşların sebze ve meyveyi elle seçmelerine izin vermediklerini kaydeden zabıta ekipleri, Türkiye genelinde Korona virüs vak'a sayılarında artış yaşandığına dikkat çekti. Zabıta ekipleri, “Pazar esnafının ve vatandaşlarımızın maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için denetimlerimizi sıklaştırarak sürdüreceğiz” dedi.

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