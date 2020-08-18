Eskişehirspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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ESKİŞEHİR,(DHA)-Türkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) pandemi nedeniyle liglerde küme düşmeyi kaldırması sonrasında gelecek sezon da TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Eskişehirspor yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler gözetiminde fitness salonunda, gruplar halinde gerçekleşen antrenmanda oyuncular kuvvetlendirme ve çabukluk çalışması yaptı.DHA-Spor Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN

2020-08-18 15:09:15



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