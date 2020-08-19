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Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

İHA

Eskişehir'de, çeşitli suçlardan arama kararı verilen 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Eskişehir'de, çeşitli suçlardan arama kararı verilen 11 şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Gerçekleşen operasyonda, 'Hırsızlık, yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme, hakaret, ateşli silahlar kanununa muhalefet' gibi çok sayıda suçtan aranması bulunan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerden, 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, 3 şahıs ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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