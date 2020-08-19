Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, URAYSİM’i yerinde inceledi

Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi öncülüğünde sürdürülen bilimsel çalışmaları, projeleri ve yatırımları yakından incelemeye devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi’nin öz kaynaklarıyla finanse edilen ve alanında dünya çapında bir bilim merkezi olması hedeflenen “Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM)” proje çalışmaları, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yerinde denetlendi.

Türkiye’nin ilk raylı sistemler araştırma ve test merkezi olmaya aday URAYSİM projesi çalışmaları Anadolu Üniversitesi öncülüğünde sürerken Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir’in Alpu ilçesindeki proje yerleşkesini ziyaret etti. Rektör Erdal, hedefleri, kampüs altyapısı ve proje ortaklıklarıyla oldukça kapsamlı bir yatırım olan URAYSİM’e dair gelişmeleri yerinde inceledi. Uzun soluklu bir proje olarak ortaya konan merkezin tamamlanma aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

URAYSİM’in yer aldığı kampüsün içerisinde eğitim tesisi, idari bina, sosyal tesis, hangarlar ve test yolları inşa ediliyor. Konvansiyonel trenlerin, hızlı trenlerin ve hafif raylı metro sistemlerinin testlerinin yapılması hedeflenirken öte yandan alanında uzman her düzeyden elemanın yetiştirileceği bir merkez olması öngörülüyor.

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