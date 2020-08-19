’Şuradan bir kişi uzatır mısın?’ dönemi sona erdi Virüsle birlikte dolmuş ve minibüslerdeki o eski alışkanlık rafa kalktı Dolmuş şoförü Mehmet Yılmaz; "Önceden elden ele verilen ücreti şimdi herkes araca binince kendisi veriyor"

Korona virüsten korunmak için insanların temastan kaçınmasıyla birlikte dolmuş ve minibüslerde alışkanlık haline gelen ’şuradan bir kişi uzatır mısın?’ dönemi sona erdi.

Korona virüsün ardından Eskişehir’de dolmuş ve minibüslere binen yolcuların ücret ödeme şekli değişti. Önceden bir ön sırada oturan yolcuya ’şuradan bir kişi uzatır mısın?’ diyerek taşıma ücretini veren çoğu vatandaş, şimdilerde binerken ödemesini yapıyor. Yolcuların virüsten korunmak için eski ödeme alışkanlıklarından vazgeçmeleriyle birlikte yıllardır gelenek haline gelen ’şuradan bir kişi uzatır mısın?’ dönemi de sona erdi.

"Önceden elden ele veriliyordu şimdi herkes ücretini kendi veriyor"

Konuyla ilgili konuşan 20 yıllık dolmuş şoförü Mehmet Yılmaz, elden ele ücret ödeme döneminin son bulduğunu ifade etti. Yılmaz, "Herkes binerken ücretini ödüyor. Önceden arkaya oturan kişi birine uzatıyordu elden ele ücret veriliyordu. Şimdi virüsten dolayı herkes biniş ücretini kendi veriyor" şeklinde konuştu.

10 yıldır dolmuş direksiyonu sallayan Gürkan Yener de, "Müşteri dolmuşa binerken dolmuş ücretini vermek zorunda. Korona virüsten dolayı insanlar birbirinden korkuyor. Virüs nedeniyle herkes ücretini kendi veriyor" diye konuştu.

Bir başka dolmuş şoförü ise, "Önceden arkadan ücretini vermeyen kaldı mı diye sorardık. Şu anda insanlar virüs buluşmasın diye araca binerken ücretlerini ödüyorlar. Gerekli önlemlerimizi aldık. Araçlarımıza maskesiz yolcu almıyoruz. Umarım en sağlıklı bir şekilde, daha fazla can kaybı olmadan bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

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