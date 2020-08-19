Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başkanlığında toplanan Üniversite Senatosu, Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavlarının online yapılmasını kararlaştırdı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2020 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu, Yükseköğretim Kurulunun 13 Ağustos 2020 tarihli üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları isteğini, birçok ülkede yurtdışı Açıköğretim sınavlarının yüz yüze yapılmasının mümkün olmadığını, örgün öğretimde de yaz okulu sınavlarının çevrimiçi yapılıyor olmasını, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarını ve Sağlık Bakanlığı’nın salgının devam etmekte olduğuna dair bilgilendirmeleri ve genel tavsiyelerini de göz önünde bulundurarak, 20192020 eğitimöğretim yılı Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu sınavlarının da, ölçme ve değerlendirmenin daha sağlıklı yapılmasına ilişkin önlemlerin de alınmasıyla, çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar vermiştir" denildi.

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