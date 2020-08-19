Eskişehirspor pas çalıştı

'İyi ki senin kızınım'

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20202021 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Eskişehirspor, yeni sezon hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan gündüz antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde çalışan EsEs, ısınma hareketleriyle idmana başladı. SiyahKırmızılılar, circuit ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı noktaladı.

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