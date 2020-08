Dijital platformlar aracılığı ile rekor sayıda öğrenciye ulaşıldı

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 20 bini geçti

Anadolu Üniversitesi, yüz binlerce öğrenci adayının her alanda olduğu gibi mesleki seçimlerindeki en önemli adımlardan biri olan tercih sürecinde de yanlarındaydı. Anadolu Üniversitesi tercih dönemi boyunca katıldığı sanal fuarlar ve “Tercihim Eskişehir ve Tercihim Anadolu Platformları” ile öğrenci adaylarına ve velilere detaylı bilgiler vererek tanıtım hizmeti sağladı.

Rehberlik faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirdi

Öğrenci adaylarının akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek adına var gücüyle çalışan Anadolu Üniversitesi, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrenci ve çalışanların sağlıklarını riske atmamak adına tanıtım ve rehberlik faaliyetlerini dijital ortamlarda gerçekleştirdi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi “Senin Hayalin, Senin Üniversiten” sloganı ile öğrenci adaylarının merak ettiği bölümler/programlar, yurt dışı ilişkileri, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri ve topluluklar, çift ana dal/yan dal olanakları başta olmak üzere tüm soruları yanıtlayarak detaylı bilgiler verdi.

Eskişehir’de bir ilke imza atılarak “Tercihim Eskişehir Platformu” ile öğrencilerle buluşuldu

Tercih döneminde Eskişehir’de bir ilke imza atılarak “Tercihim Eskişehir Platformu” ile Eskişehir’deki üniversitelerin (Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi) katılımlarıyla www.tercihimeskisehir.com sitesi üzerinden 28, 29 Temmuz ve 4, 5, 6 Ağustos 2020 tarihlerinde çeşitli programlar düzenlendi. 250 çevrimiçi oturumun gerçekleştirildiği Tercihim Eskişehir Platformu’nda; çevrimiçi akademisyen söyleşileri, çevrimiçi öğrenci buluşmaları, çevrimiçi kariyer danışmanlığı, çevrimiçi kampüs söyleşileri ve zirve konuklarıyla çevrimiçi buluşmalar başlıklarında, gençlerin en heyecanlı ve unutulmaz süreçlerinde onlara destek verildi. Tercihim Eskişehir Platformu’nun zengin içeriği sayesinde 130 bine yakın üniversite adayı, akademisyenlerden 163 programla ilgili bilgi alarak bölümlerini tanıma olanağı da elde etti.

Öğrenci adayları, yolu Eskişehir’den geçen seçkin isimler ile bir araya geldi

Öğrenci adayları ayrıca, yolu Eskişehir’den geçen bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyamızın seçkin isimleri ile bir araya gelerek Eskişehir deneyimlerini dinleme fırsatı buldu.

Anadolu Üniversitesi bunun yanında, aralarında üçünün aynı anda gerçekleştirildiği toplam 5 fuara da sanal olarak katılarak tanıtım hizmeti gerçekleştirdi. Bunlar ise Online Marmara Üniversite Tercih Günleri (23 Mayıs 2020 / EKET Fuarcılık), Study in Turkey (2022 Temmuz 2020 / YÖK), Online Üniversite Tercih Fuarı (27 Temmuz14 Ağustos 2020 / Artı Tercih Fuarcılık), Online Üniversite Tercih Fuarı (28 Temmuz14 Ağustos 2020 / EKET Fuarcılık), Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı (47 Ağustos 2020 / YÖK), Kariyerini Keşfet (1112 Ağustos 2020) oldu.

Gerçekleştirilen bu sanal fuarlarda Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul Tanıtım Ofisi ve Uluslararası İlişkiler Birimi (Study in Turkey) kurumsal iletişim personeli aktif olarak gelen soruları online olarak yanıtladı ve öğrenci adaylarına Eskişehir ve üniversite hakkında detaylı bilgiler verdi. Tercihim Eskişehir ve sanal gerçekleştirilen fuarlar ile yüz binlerce binlerce öğrenci adayı ve veli standı ziyaret ederek üniversite hakkında bilgi aldı.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine karşılıksız burs olanağı

Anadolu Üniversitesi hem tercih döneminde hem de sonrasında öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenci dostu kentte öğrenci dostu üniversite olan Anadolu Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal’ın girişimleri ile bir ilke daha imza atarak 20202021 eğitimöğretim yılında aday öğrencilere birçok farklı kategoride karşılıksız burs olanağı sundu. Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları’ndan hem Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre hem de Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavlarındaki başarı sıralamalarına göre yararlanılabiliyor. Karşılıksız olarak sunulacak olan burs olanakları, bir yıllık İngilizce hazırlık programıyla dört yıllık lisans eğitimi süresini de kapsıyor.

Türkiye’nin global kampüsü Anadolu Üniversitesi’nin “Anadolu Üstün Başarı Bursu”, “Anadolu Başarı Bursu”, “Anadolu Destek Bursu” ve “Anadolu Sanata Destek Bursu” (Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuarı) üniversite öğrencileri için ilk olma özelliği de taşıyor. “Anadolu Üstün Başarı Bursu”, “Anadolu Başarı Bursu” ve “Anadolu Destek Bursu” ile öğrencilerine Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puan türlerinden elde edilen 2020 YKS yerleştirme puanı sıralamasına göre, Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetlerinden yararlanma ve maddi katkı gibi burs olanakları sunulacak. Ayrıca “Anadolu Sanata Destek” bursları kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı’na yerleşen öğrencilerine özel yetenek sınavındaki başarı sıralamasına göre, yurtdışında düzenlenen seçkin sanat organizasyonlarına katılım desteği sağlanacak.

Burslar hakkında detaylı bilgiye ise http://ana.do/2WW adresinden ulaşılabilir.

