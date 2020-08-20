EsEs dayanıklılık, şut ve pas çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde çalışmalarını sürdüren Eskişehirspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Mustafa Özer ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.Topla dayanıklılık çalışmalarıyla devam eden idman, şut ve pas çalışmalarıyla sona erdi.

"Alp ve Sezgin antrenmana katılmadı"

Diğer yandan sağ omzunda sakatlığı bulunan kaleci Alp Köseer ile sağ alt adalesine aldığı darbeye bağlı sakatlık geçiren Sezgin Coşkun antrenmanda yer almadı. Oyuncuların tedavisi sağlık ekibi gözetiminde devam etti.

Ayrıca SiyahKırmızılı kulübün U19 takımının defans bölgesi oyuncuları Ömer Faruk Güler ve Arda Okumuş, A takım ile birlikte idmanlara başladılar.

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