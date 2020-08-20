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Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor Ne aşı ne maaş, çoğunluğun isteği petrol ve doğal gaz Vatandaşlar müjde olarak doğal gaz haberini duymak istiyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (Cuma) açıklanması beklenen müjde haberi, ülke ve dünya gündeminde de çok ses getirirken, Eskişehirli vatandaşlar duyurulacak müjdenin ne olacağı konusunda tahminlerde bulundu.

Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor Ne aşı ne maaş, çoğunluğun isteği petrol ve doğal gaz Vatandaşlar müjde olarak doğal gaz haberini duymak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın (Cuma) açıklanması beklenen müjde haberi, ülke ve dünya gündeminde de çok ses getirirken, Eskişehirli vatandaşlar duyurulacak müjdenin ne olacağı konusunda tahminlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında, “İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur” diye vatandaşlara cuma günü açıklanacak bir müjde haberi vermişti.
Cumhurbaşkanın bu açıklamasından sonra konu hem Türkiye hem de dünya gündeminden düşmedi. Ulusal ve uluslararası haber kuruluşları konu ile ilgili yaptığı haberlerde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de petrol veya doğal gaz bulduğunu ifade ediyor.
Türkiye’de ise kahveden camiye, sokaklardan evlere kadar her yerde artık müjdenin ne olacağı konusunda vatandaşlar çeşitli tahminlerde bulunuyor. Yarın açıklanması beklenen müjde ile ilgili Eskişehir’deki vatandaşlar ise farkı farklı yorumlar yaptı.
Vatandaşlar çoğunlukla müjdenin petrol veya doğal gazın bulunması ile ilgili olacağını bekliyor. Bazı vatandaşlar korona virüs aşısının da bulunmuş olabileceğini dile getirirken, kimi ise emekli ikramiyelerinin yükseleceği haberi bekliyor.
Açıklanacak müjdeli haber tahmininde bulunan vatandaş Sedat Özgür, “Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; böyle bir ifadenin Türkiye’nin en yetkili, en yukarısında olan bir isim tarafından ifade edilmiş olması hakikaten bu müjdenin büyük bir müjde olduğu, önemli ve Türkiye için büyük bir adım olduğu şeklinde yorumlanabilir. Son zamanlarda konuşulan, özellikle yine enerji alanı ile ilgili, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili veya petrol ile ilgili bir müjde olmasına bekliyorum şahsım adına. Belki bulunan kaynaklar itibaren çok değerli ve kıymetli olacağından hiçbir şüphem yoktur. Ancak burada bizim için önemli olan sahip olunabilecek bu müjdenin sürdürülebilir olması. Vatana, millete, memlekete yakın ve uzun vadede faydalar getirebilmesidir” diye konuştu.
Çarşı merkezinde bulunan esnaf Cevher Mahmutlar ise, verilecek müjde ile ilgili, “Öncelikle Cumhurbaşkanımızın mübarek cuma günü yapacak açıklamanın en güzel tarafı, tabi televizyonlarda, eş, dost, konferanslarda falan konuşulan gaz bulunduğudur. Bu da bizim için çok büyük bir şey. İnşallah gaz bulunur ve en azından bu vatanın paraları dışarıya gitmeyecek. Burada kalacak. Bu da emeklisine, öğretmenine, öğrencisine, vatandaşına, memuruna herkese bir şeyler çıkacak" dedi.
Kadın girişimcisi Hatice Küba Tezcan da tahmin olarak, “Müjde Doğu Akdeniz’deki doğal gaz rezervlerinin ekonomiye sağlayacak katkı ve yeni petrol kuyularının Türk ekonomisine sağlayacak katkılar hakkında bir müjde verileceği düşünüyorum” dedi.
Kahvehane işletmecisi İbrahim Yılmaz ise, “Doğal gazdır veya korona virüs aşısıdır. Cuma günü tabii ki ibadet günü dualarla açılacağı söylerse daha bereketli olur diye düşünmüştür sayın Cumhurbaşkanımız” diye tahmininde bulundu.
Vatandaş Fahik Yılmaz da, “Bence yüzde 100 Akdeniz’de doğal gaz bulundu. Neden böyle düşünüyorum? Çağ atlayacağız dediğine göre, en önemli olan doğal gaz ve petrol. Başka bir şey olamaz yani. Bu Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağı için çağ atlamamız ancak bu şekilde olur. Aşı ile falan olmaz” diye belirtti.
Diğer bir emekli vatandaş Ali İhsan da, “Vallahi aşı bulundu ise çok iyi olur. Vatandaş için, millet için, toplum için çok bir olur. Maske takarak ağzımızdan nefes almaktan zorlanıyoruz. Bu maske nefes almamızı çok zorlaştırıyor. İstemeyerek takıyoruz maskeleri” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, açıklanacak müjdenin petrol veya doğal gazın yanı sıra emeklilerin ikramiyesinde bir yükseliş olacağı yönünde görüş bildiren de oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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