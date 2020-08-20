Silahlı saldırı şüphelisi yakalandı

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Eskişehir'de, iş yeri önünde bir şahsın silahlı saldırı sonucu yaralanması olayının şüphelisi polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 6 Ağustos Perşembe günü Kırmızıtoprak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kamil G.'nin (36) bir iş yeri önünde silahla yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlatılmıştı. Ekipler, silahlı saldırı olayının şüphelisi E.B.'yi kent merkezinde saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Burada şüpheli E.B., savcılık sorgusu akabinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G.'nin ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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