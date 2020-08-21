Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik başlatılan çalışmalar sonrasında 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, yine hırsızlık suçundan 5 yıl 7 ay hapse mahkum edilen diğer bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer yandan ekipler yaptıkları çalışmalarda, yaralamadan 1 yıl 3 ay ve 5 ay hapis cezaları bulunan 2 şüphelinin yanı sıra silahla tehdit suçundan 5 ay, kamu malına zarar verme suçundan 6 bin lira cezası bulunan ve “6136 SKM” suçundan 11 bin lira cezası bulunan 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 7 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.