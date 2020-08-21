Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı

İHA

Eskişehir'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonucunda bir kişi karnından bıçakla yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
Sahte engelli raporu operasyonu Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 40 şüpheli yakalandı Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte engelli raporu operasyonu Eskişehir merkezli 3 ...
1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı
Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara göz açtırmadı
Korona virüs Günyüzü'ndeki PTT şubesini kapattırdı
YEREL HABERLER Korona virüs Günyüzü'ndeki PTT şubesini kapattırdı
Çocuklardan en anlamlı hicri yılbaşı kutlaması
YEREL HABERLER Çocuklardan en anlamlı hicri yılbaşı kutlaması
Kaleci Melih'ten Eskişehirspor'a 3 yıllık imza Eskişehirspor Melih Ağa ile sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Kaleci Melih'ten Eskişehirspor'a 3 yıllık ...
Silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Silahlı saldırı şüphelisi yakalandı
Eskişehir’de 2 doktor ve 2 hemşirede Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER Eskişehir’de 2 doktor ve 2 hemşirede Covid-19 tespit ...
Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor Ne aşı ne maaş, çoğunluğun isteği petrol ve doğal gaz Vatandaşlar müjde olarak doğal gaz haberini duymak istiyor
YEREL HABERLER Herkes Erdoğan'ın müjdesini bekliyor Ne aşı ne maaş, ...
Anadolu kahramanları Korona virüse karşı Masal kahramanları maske üzerinde kendine yer buldu
YEREL HABERLER Anadolu kahramanları Korona virüse karşı Masal ...
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi artış gösterdi Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: “İthal girdi oluşturan ürünleri yerlileştirmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi artış ...
Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu Kazım Kurt’u ...
EsEs dayanıklılık, şut ve pas çalıştı
YEREL HABERLER EsEs dayanıklılık, şut ve pas çalıştı
Eskişehir trafiğinde ilginç görüntü Aracın üstünde büyük çuvalın ilginç yolculuğu
YEREL HABERLER Eskişehir trafiğinde ilginç görüntü Aracın üstünde ...
200 yaşıyla zamana meydan okuyor 1800’lü yıllarda yapılan duvar saati antika pazarının göz bebeği Koleksiyoner Ayhan Oskaylar: “200 yılın üzerinde bir saat” “Bu saatlerin fiyatları, 30 bin liradan başlar kalitesine göre daha bozuk olanlar 10-12 bin lira arasında satılıyor”
YEREL HABERLER 200 yaşıyla zamana meydan okuyor 1800’lü yıllarda ...
Firari hükümlüler KOM ekiplerince yakalandı
YEREL HABERLER Firari hükümlüler KOM ekiplerince yakalandı
Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
YEREL HABERLER Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Korona virüse karşı uyarılar sürüyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı uyarılar sürüyor
“ESOGÜ International”da Tanzanyalı öğrenci deneyimlerini paylaştı
YEREL HABERLER “ESOGÜ International”da Tanzanyalı öğrenci ...
Sivrihisar’da imza şov Filenin Sultanları 'Dünyanın Merkezi Sivrihisar'da imzalarını attı
YEREL HABERLER Sivrihisar’da imza şov Filenin Sultanları 'Dünyanın ...
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü, gençlerden şikayetçi
YEREL HABERLER Eskişehir'de 65 yaş ve üstü, gençlerden şikayetçi
Raylı Sistemler Kümesinden Hayri Avcı’ya teşekkür yemeği
YEREL HABERLER Raylı Sistemler Kümesinden Hayri Avcı’ya teşekkür ...
Düğün yemekleri de artık izne bağlı
YEREL HABERLER Düğün yemekleri de artık izne bağlı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X