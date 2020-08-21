ESOGÜ yayınlarına 6 yeni kitap eklendi

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başvuru ve ders kitabı niteliği taşıyan 6 yeni kitap ile yayınlarını artırmaya devam ediyor.

ESOGÜ öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplar “Çocuklarda Kanama Bozuklukları”, “İş Etüdü”, “Mimari Bağlamsalcılık”, “Mühendislik Ekonomisi”, “Tarihte Eskişehir”, “Tıbbi ve Aromatik BitkilerI” adlarını taşıyor. Bu kitaplarla birlikte ESOGÜ Basımevinde basılan ve okuyucuyla buluşan kitap sayısı 150’ye ulaşırken, önümüzdeki süreçte bu sayının hızla artış göstermesi bekleniyor.

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