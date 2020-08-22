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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günay ve Çalışkan’dan EOSB’ye ziyaret

İHA

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret ettiler.

Günay ve Çalışkan’dan EOSB’ye ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret ettiler.
Ziyarette, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, EOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Zeydan, Yavuz Ayva, Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya yer aldı. Gerçekleşen ziyarete ilişkin Başkan Nadir Küpeli, Günay ve Çalışkan’a, Eskişehir OSB’nin yürüttüğü çalışmalar, gerçekleştirilen yatırımlarla pandemi döneminin Eskişehir sanayisi ve OSB’deki sanayi kuruluşlarına olan etkileri konusunda detaylı bilgiler sundu.
"Eskişehir OSB’nin gelecek 50 yılını planlıyoruz"
Yönetim ve denetim kurulu olarak bölgenin gelecek 50 yılını planladıklarını belirten Başkan Küpeli, “Bütün projelerimizi 50 yıllık gelecek için planlıyoruz. Organize Sanayi Bölgesinin 50 yıl içerisinde neye ihtiyacı olacak hep bu amaçla düşünüyor ve yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Eskişehir OSB’ye yatırımcılarımızdan büyük bir ilgi var. Eksiksiz ve modern bir altyapıya sahip Eskişehir OSB’ye yeni yatırımcıların ilgisi artarak devam ediyor. Bu yılın ilk 7,5 aylık döneminde 36 yeni yatırımcımıza toplam 755 bin metrekare yeni yer tahsis ettik. Ulaştığımız bu rakamlar son 10 yılın, yıllık bazdaki tüm rakamlarından çok daha yüksek bir seviyede” diye konuştu.
Başkan Küpeli, pandemi süresince üretimin durmaması ve çarkların dönmesi için sanayicilerin ve çalışanların büyük özveriyle mücadele ettiğini söyledi. Pandemi döneminde nisan ve mayıs aylarında düşen elektrik ve doğalgaz tüketim oranlarının normalleşme süreciyle birlikte toparlanmaya başladığını ifade eden Küpeli, elektrik ve doğalgaz tüketiminin son 2 ayda pandemi öncesi dönemi yakaladığını belirtti.
Ülkemizin ve şehrimizin geleceği yüksek teknoloji üretimde
AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunun önemli işlere imza attığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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