Tepebaşı’nda parklar göz alıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tepebaşı’nda parklar göz alıyor

İHA

Tepebaşı’nda parklar göz alıyor

Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar ile parklar, nezih ve bakımlı bir görünüm kazanırken çimler de periyodik olarak biçiliyor. Son olarak Batıkent, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Fevziçakmak, Keskin, Sütlüce, Şarhöyük, Şirintepe, Tunalı, Uludere, Yeşiltepe ve Zafer mahallelerinde bulunan parklarda bakım çalışması gerçekleştirildi. Eskişehirlilerin parklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, “Değerli Eskişehirlilerin, parklarda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın, kent genelinde yer alan parklarımızın keyfini kaliteli şekilde çıkarabilmesi için bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeşil alanlarımızdaki çimler biçiliyor, yabani otlar temizleniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililer ayrıca belirlenen program çerçevesinde parklardaki bakım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Mahalle sakinleri de parklarda yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Günay ve Çalışkan’dan EOSB’ye ziyaret
YEREL HABERLER Günay ve Çalışkan’dan EOSB’ye ziyaret
Su dolaplarının son örneğini ayakta tutuyor Son usta su dolabı geleneğinin yaşatılması için uğraşıyor Son su dolabı yapım ustası Fehmi Uslu: “Bu kültür varlığımızın yok olmasına vicdanım el vermedi”
YEREL HABERLER Su dolaplarının son örneğini ayakta tutuyor Son usta ...
Bayrak sevgisini tarlaya ekti Vatan sevgisini marul tarlasına yansıttı Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı Üretici Telat Tarhan: "Otları temizleyip bayrağımızı temiz tutmak için mücadele verdik"
YEREL HABERLER Bayrak sevgisini tarlaya ekti Vatan sevgisini marul ...
Günyüzü yağmur gözlüyor 60 gündür yağmur yağmayan ilçedeki ekili alanlar su bekliyor Çiftçiler tarlalarının başında su kuyusu açmaya başladı
YEREL HABERLER Günyüzü yağmur gözlüyor 60 gündür yağmur yağmayan ...
Eskişehir'de özel günlerin vazgeçilmezi klasik otomobiller
YEREL HABERLER Eskişehir'de özel günlerin vazgeçilmezi klasik ...
Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı
YEREL HABERLER Karantinada sıkılıp kahvehaneye gitti, yakalandı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, Bakan Ziya Selçuk´u ziyaret etti
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Rektörü Erdal, Bakan Ziya ...
Sahte engelli raporu çıkardıkları öne sürülen 5 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Sahte engelli raporu çıkardıkları öne sürülen 5 ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız davasına, liderine bağlı ve sadıktır
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter: Teşkilatımız ...
Turistlere Eskişehir'e gelin çağrısı
YEREL HABERLER Turistlere Eskişehir'e gelin çağrısı
Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret etti
YEREL HABERLER Rektör Erdal, Milli Eğitim Bakanı Selçuk’u ziyaret ...
Tepebaşında ilaçlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşında ilaçlama çalışmaları sürüyor
ESOGÜ yayınlarına 6 yeni kitap eklendi
YEREL HABERLER ESOGÜ yayınlarına 6 yeni kitap eklendi
Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp kıraathaneye gitti Karantinayı hiçe sayan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Canı sıkılan şahıs karantinayı hiçe sayıp ...
Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamalı iyi sonuç veriyor Seralarda üretilen sertifikalı ürünler, kent merkezinin yanı sıra Antalya’ya kadar birçok pazarda alıcı buluyor
YEREL HABERLER Eskişehir'deki İyi Tarım Uygulamalı iyi sonuç ...
Odunpazarı ile Saltukova ve Bakacakkadı kardeş belediye oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı ile Saltukova ve Bakacakkadı kardeş ...
Eskişehirspor pas ve taktik çalıştı
YEREL HABERLER Eskişehirspor pas ve taktik çalıştı
Eskişehir merkezli 3 ilde `usulsüz sağlık raporu´ operasyonu: 40 gözaltı
YEREL HABERLER Eskişehir merkezli 3 ilde `usulsüz sağlık raporu´ ...
ESOGÜ’nün patent portföyü yayımlandı
YEREL HABERLER ESOGÜ’nün patent portföyü yayımlandı
Küçük balıkçıdan büyüklerine çağrı Porsuk çayının kirletilmesi oltaya takılan el bombası ile yeniden gündeme geldi Patlamamış el bombası balıkçıları endişelendiriyor Eskişehir’in küçük balıkçısı Porsuk çayını kirletenleri uyardı 4 yıldır balık tutan 13 yaşındaki Samet Coci; "Porsuk çayından şişe, araba lastiği, yatak, koltuk gibi eşyalar çıkıyor, bunların atılmaması gerekir"
YEREL HABERLER Küçük balıkçıdan büyüklerine çağrı Porsuk çayının ...
Şüpheli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca çıktı
Sahte engelli raporu operasyonu Eskişehir merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı, 40 şüpheli yakalandı Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Sahte engelli raporu operasyonu Eskişehir merkezli 3 ...
Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yeşiltepe Mahallesinde bıçaklı kavga, 1 yaralı
1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişiyi darp eden 5 şüpheli yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X