AK Parti İl Başkanı Çalışkan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın Covid19 testi pozitif çıktı.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Hasan Burgaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İl Başkanımız Av. Zihni Çalışkan’a yapılan Covid19 testi pozitif çıkmıştır. Kendisi evde izole durumda ve sağlık durumu iyidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Burgaz’ın sosyal medyadaki paylaşımına birçok kişi geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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